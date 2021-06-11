大師級中菜訓練課程1.0 從基本功到宴客、開私房菜

從9道菜式實習烹調技巧
涵蓋食材挑選、刀功訓練及廚房管理
中菜烹調方式及技巧千變萬化，「大師級中菜訓練課程1.0」將要求學員學習煮9道菜式，以學習9大烹調技巧。除此之外，課程亦會由淺入深教授中式廚房設計及管理、中華食材挑選、刀功訓練(直刀、平刀、斜刀、剞刀法)及刀具處理，務求在一個月時間內，全方位教授學員煮出大師級中菜。
保哥會教授學員煮6道菜式，包括香煎大良帶子藕餅、 幻彩炒黃鱔絲、 陳皮豉汁涼瓜煮大蝦、糖醋菊花魚、東坡肉及百花花膠卷，從中學習煎、炒、煮、炸、炆及宴客菜；餘下的3道菜式則由黃倩霞任教，茶燻雞、手拍青瓜伴海蜇及芋泥西米布甸，以掌握煮冷葷菜、涼拌菜及甜品的技巧。最後第10課更設考試，考驗學員過去9堂所學內容，完成考試便可在畢業禮獲頒證書。修畢課程，便有能力為家人朋友準備一桌中式佳餚美食。
修畢課程 開辦私房菜館非難事
現時家人朋友聚會多由外出用餐，改為到家中吃飯。親朋戚友難得造訪，每每大費周章，到處搜羅新鮮食材，配合課程中學到的烹調技巧，保證能為他們準備高水準的中式盛宴。
「大師級中菜訓練課程1.0」不單可為朋友煮一桌豐盛的中餐，還足以創造另一番事業。課程中的中菜基本技巧，讓有志於投身餐飲業的人，追逐廚師夢；而私房菜館老闆亦可獲得證書認證，並精進廚藝。課程的好處是在放工後的時間進行，讓上班一族在公餘時學懂中式烹調技巧。
黃亞保Paul Wong：
保哥已入行當廚20多年，自幼已喜歡入廚的保哥，早於8歲鎖定以此為終身職業。後來陸續在中華廚藝學院接受正統訓練，而且是首位完成中華廚藝學院由初級、中級、高級至大師級四級課程的廚師。
黃倩霞Pauline ：
為煤氣烹飪中心課程總監，具30年教授烹飪經驗，曾出版多本著作，中西烹飪精髓融會貫通，特別對中式點心有研究及心得。
大師級中菜訓練課程1.0
費用：15,000港元/10堂
日期：2021年7月6日至8月6日(逢周二、周五)
時間：晚上7：00 - 10：00
地點：煤氣烹飪中心利舞台9樓
電話：2576 1535
電郵：[email protected]