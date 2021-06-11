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美英將磋商盡快重啟旅遊

2021-06-11 列印
　　美國總統拜登昨晚抵達英國，展開上任後首次外訪行程。英國政府表示，首相約翰遜與拜登將磋商盡快重啟旅遊。唐寧街首相府發聲明指，要重啟英美之間的旅遊，最關鍵是安全，英美兩國將設立特別工作組，就安全地重啟旅遊提出建議。

　　此外，美國各地據報有數百萬劑強生新冠疫苗未被使用，部份即將過期，恐致浪費。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇表示，美國藥管局正研究是否延長強生疫苗有效期。



  另有外媒報道，美國計劃購買五億劑輝瑞疫苗，透過世衛的疫苗全球獲取機制，在兩年內捐贈予超過九十個低收入國家及非洲聯盟。

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