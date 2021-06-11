  • 2021年6月11日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 九展周庭港姐李丞責打針優惠

日報新聞 > 港聞

印度增6148宗染疫亡 創全球單日死亡人數新高

2021-06-11 列印
　　印度疫情依然嚴重，過去一日再多六千一百四十八宗死亡個案，打破美國二月時逾五千四百宗死亡的紀錄，創全球單一國家單日死亡人數新高，累計已近有三十六萬人染疫過身。印度單日新增九萬四千多宗新冠病毒個案，累計約二千九百二十萬人確診。在印度最貧窮的比哈爾邦，部份患者只能留在家中，未有到醫院接受治療，部份則到私人醫院求醫。印度醫療專家相信，因為人口最多的農村地區缺乏檢測工具及設施，當地感染及死亡人數遠較政府公佈多，估計不少潛在新冠病毒死者未被驗出，及在家中離世。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd