印度增6148宗染疫亡 創全球單日死亡人數新高
恢復全日面授課 接種率須達七成 學生打針搭快車 三種途徑方便門
政府上周批准復必泰新冠疫苗的接種年齡下限降至十二歲，全港二十四萬名十二至十五歲的青少年，可分三途徑打針。由今早九時起可上網預約，最快下周一打針；當局會向學校提供特別預約及接送服務，讓學生集體去打針；亦...
2021-06-11
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內地進出口創新高
中國商務部部長王文濤（見圖）周四應約與美國商務部長雷蒙多通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換了意見。 中美雙方的商務部部長表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合...
2021-06-11
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哈里為女兒改名否認無徵詢女皇
英國哈里王子的夫人梅根早前誕下女兒，兩人宣佈為愛女取名莉莉貝特．戴安娜．蒙巴頓．溫莎，向女皇以及已故戴安娜皇妃致敬。英國廣播公司（BBC）引述一名不具名皇室消息人士報道，兩人事先並無徵詢過女皇的意見。...
2021-06-11
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二手錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價成交個案，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳君傲灣2座低層B室，面積656方呎，三房連套房間隔，以998.8萬成交，呎價15226元，屬市價水平，新買家為換樓客...
2021-06-11
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CPI上用升5% 近13年來最勁 通脹再升溫 標指創新高
美國十年期國債孳息近日回落至1.5厘，雖然上月通脹再升溫，但無阻美股向好。杜指周四早段上升290點報34737點，升幅0.84%；納指升119點報14031點，升幅0.86%；標指創新高升30點報42...
2021-06-11
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歐國盃啟動 意炮開鑼
由十一個國家合辦的歐洲國家盃，因新冠肺炎疫情延期一年，今晚揭開戰幔。打頭陣的意大利經歷缺席一八世界盃之痛，教練文仙尼接任三年來將國家隊變成一支不分門戶、年輕又主攻之師，今仗有力於羅馬奧林匹高球場主場擊退土耳其，在A組旗開得勝。 門弟之見在意大利根深柢固，然而文仙尼不問出身，今次廿六人大軍來自十一支球隊，當中十場國際賽錄得一入球兩助攻的薩斯索羅中場文路爾盧卡迪利，以及本季意甲累積十七球的隊友杜文尼高貝拉迪預計擔正，後者揚言有信心領軍旗開得勝：「我可以繼續進步，並已為揭幕戰做好準備。」 文仙尼轉守為攻土耳其 意大利向來以守為攻，但文仙尼在一八年入主後推翻這傳統，大打跟當今球壇主...
2021-06-11
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【健康有營】 痛風性關節炎
「昨晚同朋友食海鮮火鍋和飲了幾罐啤酒，今早起來，沒有扭傷撞傷，拇趾突然又紅又腫又痛，寸步難行，返唔到工！」情景似曾熟悉？以上是一位痛風病人的經歷。痛風發作時痛入骨，發作速度「來如風」，所以有痛風之名。...
2021-06-09
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港姐首輪面試佳麗質素參差 關禮傑女兒 最受注目 力爭入第二輪
《香港小姐競選2021》以「WE Miss Hong Kong」為主題，吸引489位佳麗參選，當中最受注目是「星二代」關禮傑的26歲女兒關楓馨（Fabienne），17歲卜卜脆張張曉祺（Ukei）、C...
2021-06-11
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社論——微調打針事故公佈 避免嚇自己
港府推行新冠疫苗接種計劃近四個月，迄今接種率僅約二成五，強差人意。究其原因之一，是當局初期公佈打針事故的方法不當，「開壞個頭」，一些人打針後常見反應，被形容為「異常事故」，令公眾擔心，並把個別打針後死亡的個案，未經查明成因前，即時公佈，造成「打針致死」的錯覺，試問公眾又怎會安心去接種呢？ 頭開得太差，即使所有「異常事故」或「死亡個案」必定交專家委員會審查，而所有結論均與打針無直接關係。專家亦苦口婆心地重申，「打針的好處高於風險」，但「打針出事」錯覺已深入民心，要一時三刻扭轉，難上加難。當局吸取教訓後，不再每天公佈，對不適個案，若與打針無因果關係、未確立因果關係，不逐項公佈，...
2021-06-11
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馬場浮世繪——范高爾子嗣月尾拍賣會焦點
本月二十七日舉行的香港國際馬匹拍賣會，供競投的二十二匹拍賣馬昨早在在馬會安排下，在沙田馬場一千米起步點露面供傳謀拍照。當中十二匹為南半球馬，而十匹北半球馬則是自從殿堂級騎師靳能和資深馬販 Crispin de Moubray獲委任為北半球購馬團隊後，首批引入馬匹，其中五號馬出自前世界馬王「范高爾」，成本最高，肯定備受注視。 馬場浮世繪
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