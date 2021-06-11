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商界紛推大抽獎谷針 病人組織倡資源撥健康評估

2021-06-11 列印
■病人政策連線主席林志釉建議，商界將資源撥給基層市民，讓他們有能力尋求接種前的健康評估。
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　　商界近日紛紛推獎賞鼓勵市民打針，稻苗學會昨日宣佈本月下旬至八月舉行大抽獎，送出多間稻苗會員食肆贊助的餐飲現金券，預計總額逾三十萬元，每張餐飲現金劵的金額最少為二千元。市民需要在活動截止日期前打齊兩針，並到贊助現金券的任何一間食肆消費，結果將在九月初公佈。

　　病人政策連線主席林志釉表示，本港有部份基層市民，難以花大筆金錢尋求私家醫生意見是否適合接種，政府亦無提供健康評估服務，建議企業與其提供讓市民抽新樓，不如將資源撥給基層市民，讓他們有能力尋求接種前的健康評估。



　　另外，創新及科技局局長薛永恒感謝商界透過不同活動如抽獎等，支持疫苗接種計劃，當局會協助業界確認市民的打針記錄，令抽獎安排盡快落實。他指市民可以透過「安心出行」及「智方便」等，儲存接種疫苗記錄，方便出入不同處所時展示記錄。

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