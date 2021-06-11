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美股中段升105點

2021-06-11 列印
　　美國十年期國債孳息近日回落至一點五厘，雖然上月通脹再升溫，但無阻美股向好。杜指中段報三四五五二點，升一百零五點；納指則報一三九七四點，升六十二點。滙控美國預託證券價格見四十七點八七港元，升零點二二港元；騰訊則見六百零六點七一港元，升六點二一港元。

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