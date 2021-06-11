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綠置居截止申請 租置回收單位受歡迎

2021-06-11 列印
　　新一期綠置居昨截止申請，有交表的人認為鑽石山啟鑽苑位置較好，亦有人說會考慮同時銷售的租置計劃回收單位。有房委會委員估計，最終申請至少有四萬三千宗。今期綠置居預計最快七月攪珠，九月揀樓。公屋聯會總幹事招國偉向傳媒指出，今期綠置居反應良好，特別是租置計劃回收單位會較受歡迎。新一期綠置居合共提供約三千四百個單位，包括啟鑽苑逾二千一百個單位，以市價五折出售，售價介乎一百一十八萬至三百八十五萬元。



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