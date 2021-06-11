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上月「良民證」申請3923宗 創三年單月新高

2021-06-11 列印
　　港人移民前都須向警方申請「良民證」，即無犯罪紀錄證明書。據警方最新數字，今年一至五月，接獲一萬五千七百零七宗無犯罪紀錄證明書的申請，一至四月申請數字分別為二千二百五十七、二千六百一十二、三千五百四十一及三千三百七十四，數字有上升趨勢。

  五月的申請數字更高達三千九百二十三宗，是近三年以來單月申請新高。警方數據又顯示，一九年全年「良民證」申請數字為三萬三千二百五十二宗，該年單月最高申請是八月，有三千六百四十九宗；二〇年全年的「良民證」申請數字則稍為下降至二萬九千二百五十一宗，並以三月份申請最多，有三千零四宗。



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