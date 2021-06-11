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平機會：同樂運動會無關宣揚同性婚姻

2021-06-11 列印
　　本港明年十一月舉辦同樂運動會，亦是亞洲區首次爭取到主辦權。但立法會議員何君堯形容活動所帶來的經濟收益是「污糟錢」。平等機會委員會主席朱敏健希望各界以包容及尊重的態度看待活動，不要污名化。香港同樂運動會指明白總有不同意見，尊重分享意見權利。

　　有議員質疑當局表明支持舉辦，等同支持推廣同性婚姻合法化，或造成社會撕裂，何君堯更批評同性婚姻合法化是「有失體面」。



　　議員梁美芬昨天在電台節目抨擊活動本質上是推動同志運動，運動會只屬手段，更指絕大部份港人均反對同志運動。

　　朱敏健回應指，同樂運動會宣揚平等、共融及多元的價值，認為活動與宣揚同性婚姻沒有關係，希望各界不要「上綱上線」。

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