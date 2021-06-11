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疫下無外遊 人均省萬元

2021-06-11 列印
　　新冠疫情持續，世界各地仍未恢復旅遊通關。滙豐銀行一項調查指出，超過一半受訪者在去年減少旅行開支，平均每人節省一萬元，其中大部份存放於銀行戶口或用作投資。市民在疫下生活方式轉變，增加股票投資、購買家居或醫療保險等。

　　調查由滙豐於去年十月進行，訪問近一千名十八至六十五歲的香港居民，結果發現有百分之五十一的受訪者去年減少旅行開支，平均每人節省一萬元，其中大部份存放於銀行戶口，或轉用於投資。



　　此外，滙豐研究指，客戶在去年投資香港股票交易的總數，上升百分之八十四；面對前景不明朗，在家居及醫療保險的投保金額，分別上升一點一倍和百分之二十二，而人壽保險（不包括年金計劃）亦升百分之九；研究顯示，滙豐客戶傾向投資股票及購買保險，反映他們希望增加風險資產回報，以及在財務上積極應對不確定性。

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