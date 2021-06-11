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發佈政治漫畫被投訴 視藝老師辭日校工作

2021-06-11 列印
　　筆名「vawongsir」的視藝老師早前因在網上發佈政治漫畫遭投訴，教育局裁定其屬專業失德。他昨在網上發文指，已辭去日校教師工作。

　　中學老師黃Sir以筆名「vawongsir」在網上發佈政治漫畫，去年初遭匿名投訴。其任教的學校亦以「資金不足」為由不予續約，雖然他其後獲另一所學校聘請，教育局的調查一直沒停止。他在fb專頁「vawongsir」表示，已辭去日校教師工作。他指這年半來，教育局對他的困擾從未間斷，令其身心俱疲，轉換學校後，情況仍未有改善。為免加重學校壓力及影響其學生，「我不得不選擇離開」。雖然失去穩定收入，但仍會畫下去。



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