地盤工攜士巴拿索帶 圖示威破壞囚六周

有網民去年五月二十四日發起反對《港區國安法》遊行，其間年輕地盤工攜同板手、索帶等物品，在金鐘示威現場出現。經審訊後，他被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成，裁判官昨指，考慮到當時的社會氣氛，案情亦非不嚴重，判囚是唯一選擇，判被告入獄六周。二十四歲的被告陳鉑朗（見圖）被控於去年五月二十四日，在中區夏愨道行人路近海富中心行人天橋，保管兩把板手、一把剪刀及一包膠索帶，意圖在無合法辯解的情況下，用以摧毀或損壞他人財產。辯方求情指，被告生於一個破碎家庭，父母自小離異，父親早逝，母親日漸年邁，需要被告的照顧。被告已有深切悔意，雖仍自認無辜，但亦明白自己有做得不好的地方，如出門時應檢查清楚袋內裝備，亦應遠離發生社會事件的地方。裁判官王證瑜昨指本案性質非輕微，但考慮到當時的社會氣氛，案情亦非不嚴重，判被告即時入獄六周。