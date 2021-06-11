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向兩女童露下體 青年涉六案被捕

2021-06-11 列印
　　深水埗重案組追查石硤尾兩名女童被人露出下體自慰性騷擾案，前日在區內拘捕涉案色魔，揭發他與過去八個月內，至少六宗同類事件有關；另外，警方同日晚上亦在將軍澳區逮捕一名偷拍狂，在其身上起出涉案電話。

　　警方指本月初至前日，分別接獲兩名十一歲及十三歲的女童報案，指在石硤尾一帶被一名男子性騷擾，作出展示下體及自慰舉動；重案組追查後發現去年十月至今年六月，至少發生六宗同類案件，疑為同一色魔所為，前日拘捕二十五歲青年涉嫌破壞公眾體統。



　　另外，警方本月四日接獲一名十五歲少女報案，指在將軍澳景嶺路一扶手電梯，被一名陌生漢偷拍裙底；警方前晚以涉嫌遊蕩拘捕一名三十二歲疑犯。

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