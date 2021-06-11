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甘肅景泰縣委書記傳自殺亡

2021-06-11 列印
甘肅景泰縣委書記傳自殺亡
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　　內媒引述多方消息指，甘肅省白銀市政協副主席、景泰縣委書記李作璧（見圖）於周三（九日）上午十時左右於家中跳樓自殺身亡，終年五十七歲。有內地媒體記者多次致電景泰縣委宣傳部均無人接聽，但從在白銀市政協和李作璧親友處多方求證確有此事。不過目前白銀市官方未回應事件。

　　自周三起相繼有網民流傳李作璧自殺的相關消息：「聽說景泰的書記跳樓了，但不知真假。」亦有自稱本地人的網民爆料稱：「跳樓已死，昨天上午，白銀市，基本全縣乃至全市的公職人員都知道了。」



　　西部決策網有記者多次致電景泰縣委宣傳部均無人接聽。昨日上午親赴白銀，在白銀市政協和李作璧親友處多方求證，指確有此事。目前白銀市官方至截稿前未就事件作出回應。

　　事件發生前，甘肅白銀市景泰縣上月二十二日舉行的越野賽遇極端天氣，事故造成二十一人遇難，事件引發輿論關注，並驚動中央高層。

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