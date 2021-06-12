少女染疫源頭成謎 社區仍埋傳播鏈

本港昨日沒新增新冠肺炎確診個案，是相隔約半個月再度錄得零確診。但早前首宗本地源頭不明、感染N501Y變種病毒的十七歲少女，衞生防護中心指已向台灣、深圳及世衞了解，並對比本港基因庫，都找不到感染源頭，強調有關病例是警號，市民應盡快接種疫苗。另外，十二至十五歲青少年昨日起可預約接種復必泰疫苗，學界料不少學校會選擇接送服務到接種中心打針。衞生防護中心總監林文健昨指已將染疫少女的基因序列，與自去年十二月起本港輸入個案的基因庫進行基因比對，並向台灣、深圳及世衞查詢，但都找不到少女的感染源頭。至於該確診三母女的一百四十名密切接觸者、同住大廈居民，以及曾到訪三十多個地方中，亦沒發現陽性個案。他強調本地出現變種病毒個案是警號，市民應盡快接種疫苗。就讀中學再列強檢名單政府表示，因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，任何在上月十五日至六月四日期間，曾身處天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學超過一小時的人士，須再次接受強制檢測。呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指，染疫少女被入境者感染的可能性最大，質疑當局早前將部份地區已接種疫苗入境者的檢疫期縮短至七日，如有關人士已受感染不會出現病徵，或就此將病毒帶入社區，造成染疫少女這種源頭不明情況，強調當局提高疫苗接種率的同時，要堵塞外防漏洞。全港二十四萬名十二至十五歲青少年，昨日起可預約接種復必泰疫苗；政府亦會在本月底，接送學生到接種中心打針，以及外展到校接種。灣仔區校長聯會主席戴德正相信不少學校會選擇接送服務；資助小學校長會名譽主席張勇邦指目前小學只有小六年級符合接種資格，建議一至五年級的家長可透過到校外展服務打針。全港二十四間提供復必泰疫苗的疫苗接種中心，養和醫院的預約名額未來兩星期已爆滿；荃景圍體育館的接種中心下周一及周二的預約亦爆滿。單日逾五萬人接種疫苗昨日共有約五萬零二百人接種了疫苗，和約三萬八千七百人預約，其中預約接種復必泰疫苗有二萬九千二百人，預約打科興有九千五百人。