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怡和千萬谷針 送平治車三部

2021-06-12 列印
　　為提高接種率，不少企業陸續推出接種優惠。怡和集團指將向年滿十八歲或以上、已打兩針的香港居民，送出總值一千萬元的禮品大抽獎，包括三輛平治房車，以及適用於中環置地廣場、文華東方酒店、惠康等的購物、餐飲和住宿禮券。抽獎會在七至九月期間舉行，詳情將透過香港總商會公佈。

　　嘉華國際集團以大抽獎形式，送出值一百萬元的海景嘉福酒店電子餐飲禮券，參與者八月底前須打兩針，每位得獎者可獲二千元電子餐飲禮券；集團亦將透過東華三院向基層市民捐出一百萬元，作為接種前檢查費用的津貼。永義集團旗下九龍塘新盤雋睿加推接種疫苗優惠，市民在六月三十日或之前打針，首三名買家可獲直接扣減樓價八十八萬元。



　　宏利香港計劃則送出一百份總值一百萬的「保費代用券」，適用於所有人壽、健康及儲蓄產品，打兩針的成年香港居民可抽獎。
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