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賢學思政召集人王逸戰 涉煽惑參與非法集結被捕

2021-06-12 列印
　　警方拘捕一男一女，為組織賢學思政召集人王逸戰及發言人黃沅琳，涉嫌在社交網站煽惑他人參與和宣傳及公佈未經批准集結。

  警方指留意到近日有人在社交平台煽動市民今日到旺角、銅鑼灣參與未經批准集結，及鼓吹使用武力抗爭。消息指警方今部署過千警力戒備。



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