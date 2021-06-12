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菲傭疑遭掌摑腳踢35歲女僱主被捕

2021-06-12 列印
　　亞洲移居人士聯盟近日接獲一名三十六歲菲傭求助，稱在工作時遭女僱主虐待，用煎鑊虐打、掌摑、腳踢等，全身有多處傷痕。

  該名外傭上月底趁僱主一家外出時逃離處所報警，現時在菲律賓領事館提供的處所居住。



　　警方指於上月三十日接獲一名菲傭報案，指自己於五月曾兩次在荃灣一單位被僱主襲擊，警方翌日拘捕一名三十五歲女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，已獲准保釋候查。

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