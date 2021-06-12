  • 2021年6月12日 星期六
  • 27º
  • 95%
熱門： 九展周庭港姐李丞責打針優惠

日報新聞 > 港聞

天文台今年首掛一號波 料今晨掠過登陸海南

2021-06-12 列印
■本港今年首掛一號風球後，黃昏時分中環突狂風驟雨。
Previous Next

　　天文台昨午四時十五分發出今年首個一號戒備信號，晚上八時二十五分更發出黃色暴雨警告信號。天文台指一熱帶氣旋在香港西南約五百公里左右掠過，展望周末期間廣東沿岸地區風勢較大，有狂風驟雨，下周初至中期驟雨減少。

　　天文台指出，昨午在南海中部的低壓區，增強成一個熱帶低氣壓，吹向海南島，在昨日黃昏至晚上最接近香港，與其相關的驟雨影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，預計該熱帶氣旋會在今早登陸海南島，本港發出三號風球機會不大。周日仍會有驟雨，下周初至中期驟雨才會減少。



　　另外，澳門亦於昨午四時三十分發出一號風球及藍色風暴潮警告，氣象局預測澳門風力將會增強，今早低窪地區會出現水浸，由於正值天文大潮，今早內港一帶有機會因疊加強風而造成風暴潮水浸，預測水浸高度為零點五米以下。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd