打針抽樓今登記 留ID手機號碼即可

各行各業齊「谷針」，多項大抽獎快出籠。全城關注的「打針抽樓」，今早九時開始接受公眾登記，料反應會非常熱烈。據悉，亦有大企業正設計簡單的登記方式，務求盡快推出大抽獎送禮，以鼓勵更多市民打針。由信和集團、黃廷方慈善基金及華人置業集團送出價值一千零八十萬元的凱滙單位大抽獎，今早九時正開始接受登記，合資格參加者須於今年九月一日或之前接種兩劑由港府提供的疫苗，持香港居民身份證的非永久香港居民（包括持工作簽證人士，如外傭）亦合資格參加，但在外地打針的港人就不合資格。參加者可由今早起上https://www.vaccinationluckydraw.hk提供身份證號碼、流動電話號碼登記，直至九月一日下午五時三十分結束，並於九月八日抽獎。有關網站亦會列出十個物業指定櫃面，協助公眾上網登記，長者如需協助，可到有關櫃面查詢。這次大抽獎，除了一名超級幸運兒會贏得凱滙單位之外，其他中獎者亦可以得到二十份每份價值港幣十萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額的獎品。得獎者領取獎品時須向主辦單位證明其資格，包括出示香港身份證正本及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本及/或電子紀錄。其他抽獎玩法快將公佈多間地產商、大企業、機管局、港鐵、旅發局等都紛紛宣佈送大禮「谷針」，登記方法、抽獎日期等將於稍後公佈。據悉，有大企業傾向以簡單方式，接受市民登記，只須提交身份證號碼、聯絡電話和姓氏，待抽出中獎者之後，才要求他們出示「針卡」驗證。由於登記資格包括打了一針或兩針，故盡早打針愈能參加不同的大抽獎。