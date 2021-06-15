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日報新聞 > 港聞

連續七天本地零確診

2021-06-15 列印
　　本港疫情持續好轉，昨天僅新增一宗新冠肺炎輸入個案，亦是本地連續第七天零確診，另外有少於五宗初步確診。

　　新增的四十歲女患者，於上周六由印尼抵港，昨天發病，被驗出帶有L452R變種病毒株。患者不屬於機組人員或外傭。



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