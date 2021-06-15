  • 2021年6月15日 星期二
  • 27º
  • 85%
熱門： 沙田致命車禍炎明熹屯門市廣場野馬汪明荃

日報新聞 > 港聞

美股中段跌136點

2021-06-15 列印
　　美國股市本周首個交易日觀望氣氛濃厚，市場關注聯儲局本周議息之後對通脹以及利率前景的看法。杜指中段報三四三四六點，跌一百三十六點；納指則報一四一○一點，升三十二點。滙控美國預託證券價格見四十八點二八港元，升零點六八港元；騰訊則見五百九十九點九一港元，升三點九一港元。紐約期金報每盎司一千八百六十八點五美元，跌十一點一美元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd