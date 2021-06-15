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廣州管控區解封須符四條件

2021-06-15 列印
　　內地新增四宗新冠肺炎本地個案均來自廣州市。負責收治今波疫情所有患者的廣州市第八人民醫院，一名病理科女技師以及一名急診科男醫師確診，廣州市衞健委初步推斷，二人意外暴露造成感染的可能性較大。

　　廣州市衞健委公佈，若管控區域滿足四項條件，包括連續十四天且經過三輪以上全員核酸篩查無新發感染者，解封前二十四小時內完成全員核酸檢測且結果均為陰性等，即可實施有序解封；至今有八個封閉區域符合條件。另外，廣東湛江市吳川有四人坐船逃離封控區，被處以行政拘留七日處罰。



台新增185確診

　　此外，台灣新增一百八十五宗本地個案，另再多十五人病逝。

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