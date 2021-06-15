英染Delta病毒死者 29%已打兩針疫苗

歐洲國家盃揭幕以來首場重量級大戰，坐鎮慕尼黑主場的三屆盟主德國在死亡F組迎戰應屆世界盃冠軍法國。日耳曼軍團假中鋒湯馬士梅拿和高盧雄雞射手賓施馬，近年在國家隊的際遇相似，都是闊別多年回歸，憑老而彌堅的實力和豐富經驗迅速與年輕拍檔擦出火花，今晚難分高下，和局值博。（Now616、618台周三凌晨3:00直播） 德國教練路維重召了闊別國家隊兩年半的湯馬士梅拿，後者回歸即在過去兩場熱身賽取得一入球一助攻，領軍作客1:1和丹麥以及主場7:1大破拉脫維亞。這名三十一歲老將還迅即與鋒線後輩夏維斯、迪姆華拿和基拿比等建立默契，解決球隊之前空有控球但欠破網能力的問題，他矢言：「我們合作很好，...

2021-06-15