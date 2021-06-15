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英染Delta病毒死者 29%已打兩針疫苗

2021-06-15 列印
　　英國新冠疫情反彈，單日再多近七千五百人確診，連續五日的新增個案超過七千宗，而過去一周的確診人數亦較對上一周上升近五成。英格蘭公共衞生部門的研究報告指出，四十二名感染印度首先發現的Delta變種病毒而死亡的病人中，有兩成九已打兩針新冠疫苗；有當地專家擔心，疫苗預防Delta變種病毒的有效性。

　　新增感染個案當中，大部份由Delta變種病毒引起，英國恐爆發第三波疫情。外界預料，首相約翰遜將延長英格蘭的封城措施一個月。此外，印度疫情持續緩和，單日新增逾七萬人確診，是四月一日以來單日最少，全國累計逾二千九百五十萬宗病例，逾三十七萬名患者死亡。



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