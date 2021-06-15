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打擊青少年涉毒 警連日拘184人

2021-06-15 列印
■警方稱，檢獲超過二百二十公斤毒品。
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　　警方一連多日採取打擊毒品行動，拘捕一百八十四人，年齡介乎十五至六十八歲，其中十七人是學生，檢獲超過二百二十公斤毒品，黑市價值約五千一百二十萬元，並搗破一個大麻種植場，以及一個可卡因製毒工場。

　　警方說臨近長假期，不法份子可能利用年輕人想賺快錢的心態，誘使他們販毒，提醒年輕人不要以身試法，呼籲家長多加留意。



　　警方指近年吸食大麻的年輕人有上升趨勢，有西方國家將大麻合法化，年輕人可能誤以為大麻對身體傷害不大，強調大麻是受法例規管。

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