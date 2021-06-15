前景未知數致迷惘 放眼世界助裝備自己

這一代年輕人是迷惘的，大部分都是土生土長、在大時代中經歷制度上的轉折和變遷的香港人。他們在認知及理想上，或許都與現實有差異，由於很多未知數不能掌握，因而不知所措。對青年來說，其中一樣最迷惘的，是香港政制前途的發展。但大家對香港現時「一國兩制」的發展方向有很不一樣的解讀。現時香港政制發展方向以「一國」為重點，但這不一定是年輕人所期望的，當中的不明確導致年輕人感到疑慮。要處理這種想法的落差，年輕人不妨將眼光放遠大一點，看看全球化、區域化的發展，世界觀自會不同，看法亦會正面一點。另一方面，香港經濟富裕但競爭激烈亦令年輕人缺乏安全感。雖然金融市場在動盪中充滿機遇，但這些都讓他們感到衝擊。若年輕人希望掌握自己的前途和命運，便須增強個人能力，以應付社會及生活上的不確定性。透過提升自己的競爭能力、自我處理事務的能力等，並在學歷上裝備自己，增強其他輔助技能，才能應對現時多樣的挑戰，向前進發、追求理想。單靠書本的知識亦未必足夠，年輕人還需要加強分析能力和經驗，因此大學亦很重視學生的在職和實習體驗，讓他們了解現實社會的運作，找出個人才華及自己想走的路。由國際獅子總會中國港澳三０三區召集的「未來」全港青少年持續發展圓桌高峰論壇2021於5月15日順利舉行，獅子會將整合問卷調查結果及論壇見解成報告提交予政府，冀為施政報告提供建議，助制訂更有效之青年政策。香港中文大學政治與行政學系系主任盧永鴻教授