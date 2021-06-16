各界共送1.8億獎賞 谷針至300萬劑 打針抽樓 首日45萬人登記

港府公佈最新數據，市民累計接種三百萬劑新冠疫苗，而打了一針比率為兩成七，呈明顯上升趨勢，反映商界送大禮「谷針」奏效，其中最受關注的信和集團「打針抽樓」活動，昨天接受登記，吸引四十五萬五千多人登記。特首林鄭月娥表示，各界提供的接種獎賞總值已超過一億八千萬元。信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團於五月二十八日公佈「打針抽樓」活動，頭獎幸運兒獲得觀塘凱滙一個四百四十九呎、價值約一千零八十萬元單位。消息公佈當日，本港接種疫苗總劑量為二百二十八多萬，其後多間大企業紛紛推出大抽獎，引起市民熱議。截至昨天，市民累計打了三百萬劑疫苗。「打針抽樓」活動昨早九時開始接受網上登記，參加者必須年滿十八歲並在香港完成接種兩劑疫苗，持有香港永久居民身份證者將有機會贏取終極大獎，即凱滙一房住宅單位。而非永久居民亦有機會贏得二十個獎項，每個為價值十萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。9月1日截止登記記者昨早登入活動官網，選擇「我是香港永久性居民」或「我是香港非永久居民」後，只需填寫手機號碼及身份證號碼即完成登記，步驟簡單，網站運作暢順。除了自行網上登記，不少市民到主辦方旗下商場的大抽獎活動櫃位，在職員幫助下成功登記。活動將於九月一日下午五時半截止登記。在荃灣荃新天地，有市民到場查詢，有人坦言知道中獎機會極微，登記抽獎只想碰運氣，若中獎會賣出套現或放租；亦有人指於抽獎公佈前已打針，認為商界推出獎賞「谷針」有效，希望接種率提高，生活早日回復正常。截至昨晚九時正，登記抽獎人數逾四十五萬五千人，抽獎結果將於九月八日公佈。逾一年半沒法外遊的港人，也希望打針後離港散心。星夢郵輪推出「公海遊」大抽獎，由上周四起接受打了針的市民登記，短短六日，截至昨晚，吸引九萬人登記，反應熱烈，頭獎為一年無限次登上「雲頂夢號」，入住豪華海景露台客房，約值三百八十萬元，還有其他豐富獎賞。星夢郵輪抽獎 九萬人登記特首林鄭月娥表示，打了第一針比率為兩成七，而打了兩針比率為一成八，接種率明顯上升，與國際相比不算很差，在亞洲區內僅次於新加坡，但仍然需做得更好，才能建立免疫屏障，減少社交距離措施。她指，各式各樣的接種獎賞，總值達一億八千萬元，有獎賞激勵市民打針是好事，希望各方繼續努力。