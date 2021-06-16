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新地200員工打外展針

2021-06-16 列印
■聶德權（中）與郭炳聯（右二）視察外展接種情況。
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　　新鴻基成為首家接受當局外展新冠疫苗接種服務的地產發展商。公務員事務局局長聶德權昨天到訪新地總部，與新地主席兼董事總經理郭炳聯視察外展接種情況。外展隊一共為約二百名新地職員打針，相關職員昨今兩天放「疫苗假期」。

　　聶表示，地產發展商以至轄下物業管理公司的員工，與市民接觸面相當廣泛，他們打針能保護自己和家人，也讓業務繼續正常運作，對僱主、僱員，及至顧客來說，是「三贏」。他又指，局方正積極與金融機構、專上院校、公共事業、主題樂園等界別，商討提供外展接種服務的可行性。



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