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本地連續八日零確診 收緊印尼來港檢疫

2021-06-16 列印
■本港至今累積接種三百萬劑疫苗。
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　　本港昨天連續第八日本地零確診，反映新冠肺炎疫情持續放緩，但昨天有兩宗新增輸入個案，另有少於五宗初步確診。兩宗新輸入個案均是由印尼抵港的外傭，均未接種疫苗，其中一人帶有L452R變種病毒。

　　政府宣佈，下星期一起，收緊由印尼抵港人士的登機及檢疫要求。鑑於當地疫情持續不穩，變異病毒株廣泛傳播，印尼將由高風險的B組指明地區，改為甚高風險的A2組指明地區。



　　政府表示，所有在登機當天或之前二十一天曾逗留任何A2組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前七十二小時內的病毒檢測陰性結果證明，以及檢疫酒店的訂房確認書。相關人士抵港後，須在指定檢疫酒店接受強制檢疫二十一天，其間接受四次檢測，其後七天自行監察，以及於抵港第二十六天於社區檢測中心進行強制檢測。
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