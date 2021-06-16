  • 2021年6月16日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 港聞

楊受成打科興疫苗

2021-06-16 列印
■楊受成接種科興疫苗。
Previous Next

　　英皇集團主席楊受成接種科興疫苗，他豎起大拇指，鼓勵市民打針。英皇集團亦為旗下員工提供兩天「疫苗假期」，以及每位獲三千港元旗下業務購物消費禮券。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd