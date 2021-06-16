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國泰研「旅泡」應用數碼健康護照

2021-06-16 列印
　　國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示，國泰去年十一月起測試「數碼健康護照」，並於今年三月和機管局展開應用場景測試，日後需與政府合作，將「數碼健康護照」應用在「旅遊氣泡」中，令日後跨境旅遊更加容易。

　　此外，日本發表「觀光白皮書」，提出在疫情過後會分階段重新接待外國遊客，首先會接待細規模的旅行團，並有需要提倡「分散式旅遊」，除固定景點外，發掘地區自然及傳統文化的深度遊。在大規模疫苗接種計劃落實後，當局下階段會恢復國內旅遊。



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