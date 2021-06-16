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【OTO父親節窩心推介】

2021-06-16 列印
【OTO父親節窩心推介】
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OTO頸背鬆Plus一家大細一齊用

各位孝心滿滿嘅仔女準備好父親節禮物俾爸爸未呀？ OTO 3D頸背鬆 Plus (UB-78) 集揉捏、揉捶、雙層氣袋、溫熱及座部震動按摩功能於一機，全方位照顧一家大細嘅頸背腰問題，爸爸用完俾埋媽咪用都得呀！



原價: HK$4,980

優惠價: HK$307 x 12個月 (HK$3,684)

OTO Sovereign 按摩椅型格登場

父親節梗係要幫爸爸揀份型格嘅禮物襯返爸爸有型嘅形象啦！OTO新登場嘅 Sovereign 按摩椅 (SV-01) 備有嶄新嘅雙機芯設計: 3D溫感按摩同腰臀按摩機芯，配合8cm可伸縮按摩球，同全新柔性導軌，為佢提供有如按摩師親臨現場嘅舒適按摩體驗。

原價: HK$74,750

優惠價: HK$2,492 x 24個月 (HK$59,808)

OTO Rockie Premium 搖住過父親節

爸爸平時工作咁辛苦，OTO Rockie Premium（RK-13) 就幫到佢喇，特設嘅搖搖椅效果，有助入睡，改善工作壓力帶嚟嘅失眠，腿部翻轉可以享受氣壓及滾輪按摩，再翻轉可以當腳凳，啱晒想慳位嘅家庭。

原價: HK$29,800

優惠價: HK$1,400 x 12個月  (HK$16,800)

即日起至2021年6月30日，憑指定信用卡購買OTO精選貨品，即可享低至44折優惠。

快啲去OTO門市或上OTO指定網站: https://hsbcoffer.otohk.store/帶佢地返屋企過一個輕輕鬆鬆嘅父親節啦！。

*受條款約束

OTO查詢熱線: (852) 2549 4611

OTO Whatsapp查詢: https://bit.ly/3s5CX81

www.otobodycare.com
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