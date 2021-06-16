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惠州增一宗港婦「復陽」個案

2021-06-16 列印
　　廣東新增兩宗本地新冠肺炎個案，分別來自廣州和深圳。深圳患者為寶安機場海關工作人員，主要負責國際航班入境旅客的流行病學調查工作，前天起發病。患者居住在南山區，所住樓棟及所在小區已實施封閉管理。

　　本港衞生防護中心前晚獲廣東省衞生當局通報一宗當地確診個案，涉及一名在惠州市的三十八歲女子，她曾於二月十七日在香港確診，同月二十一日康復出院，其後於上月三十一日經深圳灣口岸返回內地，並在當地隔離檢疫期間復陽，被驗出對新冠病毒病呈陽性反應。



　　此外，台灣新增一百七十四宗本地個案，再多二十六人病逝。



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