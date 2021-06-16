旺角卡拉OK客未打針 負責人被食環檢控

食環署昨指過去數天就違反防疫規例者嚴厲執法，前日在各區加強巡查外，亦在灣仔區及旺角區向卡拉OK場所採取特別行動。該署昨天再提醒餐飲業務及表列處所負責人須嚴格遵從《預防及控制疾病規例》，執法行動在長假期後會繼續進行，並會擴展至其他地區及其他類別的處所。食環署共巡查五百四十二間餐飲處所包括酒吧及二百二十五間其他處所，包括五間卡拉OK場所，當中旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑新冠疫苗，已展開檢控程序，有關處所亦須關閉十四天。食環署亦向一名涉嫌違反規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及餐桌之間的距離或分隔。