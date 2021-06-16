食環署共巡查五百四十二間餐飲處所包括酒吧及二百二十五間其他處所，包括五間卡拉OK場所，當中旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑新冠疫苗，已展開檢控程序，有關處所亦須關閉十四天。食環署亦向一名涉嫌違反規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及餐桌之間的距離或分隔。
旺角卡拉OK客未打針 負責人被食環檢控
食環署共巡查五百四十二間餐飲處所包括酒吧及二百二十五間其他處所，包括五間卡拉OK場所，當中旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑新冠疫苗，已展開檢控程序，有關處所亦須關閉十四天。食環署亦向一名涉嫌違反規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及餐桌之間的距離或分隔。
各界共送1.8億獎賞 谷針至300萬劑 打針抽樓 首日45萬人登記
港府公佈最新數據，市民累計接種三百萬劑新冠疫苗，而打了一針比率為兩成七，呈明顯上升趨勢，反映商界送大禮「谷針」奏效，其中最受關注的信和集團「打針抽樓」活動，昨天接受登記，吸引四十五萬五千多人登記。特首...
2021-06-16
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江西高考作弊案拘多名教師
有傳本月五日江西省舉行的高考存在「洩題」及疑似集體作弊事件。江西省教育廳及江西公安局於本月六日凌晨通報，涉案主要犯罪嫌疑人許某等已被公安機關控制。而最新調查結果指，此次考試中南昌理工學院和江西工程學院...
2021-06-16
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遇襲後仍堅持送餐 亞裔外賣員紐約街頭被刺傷
美國亞裔襲擊事件又見一宗。紐約市布魯克林區一名亞裔騎單車的外賣員，被一名騎單車男子從後揮刀施襲，背部中刀受傷倒地。及後他仍堅持完成送餐，回到餐廳才意識到被刺傷，他報警並入院治療，幸好沒有生命危險。這名...
2021-06-16
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屋苑紛錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，美聯區域經理黃少明表示，將軍澳新都城2期2座中高層A室，面積538方呎，三房一套間隔，景觀開揚，原叫價900萬，議價後以889.8萬成交，呎價16...
2021-06-16
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標指創新高後倒跌 觀望議息結果 杜指跌94點
美國聯儲局一連兩日議息，加上當地通脹有升溫跡象，投資者有戒心，美股杜指早段曾跌192點，報34201點；納指跌102點，報14071點；標普500指數則曾創4257點紀錄新高後倒跌。 杜瓊斯工...
2021-06-16
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意國追擊瑞士 兄弟報「恩」
意大利鋒將恩莫比尼和恩斯治尼十年前在意乙佩斯卡拉一拍即合，但在國家隊因歷任教練之保守戰術而一起低迷。幸好現任主帥文仙尼主張進攻，他倆遇上伯樂踢來如魚得水，上仗歐洲國家盃揭幕戰各入一球領軍大勝，今晚有力再領軍在羅馬主場擊退瑞士，於 組有望提早晉級，熱捧主勝。（Now616、618周四凌晨3:00直播） 恩莫比尼和恩斯治尼在二○一一至一二球季，分別被祖雲達斯及拿玻里借往佩斯卡拉，結果一拍即合，前者當屆意乙獨取廿八球，恩斯治尼則錄得十八球和十四次助攻。他們僅合作一季就分道揚鑣仍無損友誼，可是在干地等重守輕攻的教練手下，在意軍未能大顯身手。 感激伯樂文仙尼 直...
2021-06-16
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【#Duffy婚戒】可愛少女感十足的婚戒！迪士尼首推Duffy結婚戒指，男士們求婚從此不會被拒絕！
相信不少女士見到Duffy也為之瘋狂，一進迪士尼便會四處尋找Duffy的身影和它的夢幻商品。這次日本東京迪士尼推出了一系列全新企劃，最令人矚目的莫過於是這組「Duffy夢幻婚戒」了，一眾女士們準備好尖...
2021-06-14
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還原「私追風波」印證MIRROR一條心 人氣王姜濤 街場打波舊片上新聞
《調教你MIRROR》昨晚還原「私追風波」真相，姜濤與Lokman及Anson Kong齊齊勸退Fans，印證MIRROR十二個人一條心！ 而人氣王姜濤廣告接唔停外，連他之前在街場打籃球的舊片也被有線...
2021-06-16
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社論——清零在望 爭取通關要加力
港人抗擊新冠肺炎疫情，截至昨天，本港連續第八天錄得本地零確診，只要公眾持續努力，達到連續十四天清零目標，並非奢望。港府應着手與澳門和內地商討，尋求盡快通關，既標誌香港抗疫出現突破，亦對中港澳三地恢復人流交往和刺激經濟，大有裨益。 正當鄰近地區爆發新一波疫情，香港疫情持續放緩，反映本港外防病毒、內部清零，成效顯著。如非早前一名十七歲少女不知從何處感染變種病毒，中斷了本港連續四十多天無本地源頭不明個案的記錄，本港抗疫成績更為理想。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府加强防疫措施後，第四波疫情基本上受控，而廣東省疫情在內地政府加強防疫後，亦受遏制；連同澳門，三地疫情基本緩和，若情...
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馬場浮世繪——機緣巧俠事件擬明日或周五續審
由於周中無編夜馬，馬會競賽小組擬於明日或周五，繼續就巴度早前策騎「機緣巧俠」時，在直路上的騎法召開研訊。 在上周五的研訊，競賽小組已指控巴度違反香港賽馬會賽事規例第99（2）及（6）條，未有於整場賽事中，採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「機緣巧俠」十足爭勝機會或取得最佳名次。巴度研究完指控詳情後，會在下次研訊舉行時，回應小組是否承認指控。 馬場浮世繪
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