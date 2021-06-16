  • 2021年6月16日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 港聞

「賞你遊香港」新行程　涉多元主題體驗

2021-06-16 列印
■本港旅行社帶團友由灣仔出發，前往山頂。
Previous Next

　　旅發局舉辦「賞你遊香港」活動，新一批約六十個行程昨日出爐，涉及超過五千五百個名額，市民今日起可直接向相關旅行社報名。新行程涵蓋多元化主題及體驗，部份行程加入學習元素，包括夜觀星象、印度舞、造紙及打保齡球；另亦有行程參觀歷史遺跡、漁村文化以及了解網紅直播。

　　由上月二十四日起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿八百元，儲起機印收據，則可換取一個本地遊名額，先到先得。成功獲旅行社確認報名的市民，要提交消費單據。旅行團包括導遊服務、交通、一餐膳食及基本保險。所有參與團友要在登上交通工具和進入場所時，使用「安心出行」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd