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九成貓糧礦物質及氨基酸含量不達標

2021-06-16 列印
　　消委會測試二十二款主要供貓隻食用的罐頭或袋裝濕糧產品，包括十二款主食罐及十副食罐，發現九成樣本的礦物質或氨基酸含量，未能完全符合國際間全營養寵物食品營養素指引的相關含量建議。若貓隻長時間攝取的鐵質不足，或會造成缺鐵性貧血，導致疲倦、心跳加快等，並窒礙幼貓成長。若鋅攝取量不足，可導致貓隻生長遲緩。若攝取碘過量或不足，可能增加貓隻出現甲狀腺疾病的機會。

　　另有十三款樣本檢出含水銀，九款都標示含有吞拿魚，長期讓貓隻食用水銀含量高的膳食，有機會損害神經系統，長遠可能影響身體協調和平衡，甚至出現走路困難。消委會敦促寵物食品生產商參考國際相關營養指引。



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