顧問合約主要包括，為鄰近交椅洲約一千公頃的人工島，展開詳細規劃及工程研究，以及連接人工島的優先道路和優先鐵路，進行技術可行性研究。二○一八年的《施政報告》提出「明日大嶼願景」，希望透過中部水域增建人工島，紓緩香港中長期土地供應嚴重短缺問題，並配合長遠房屋及社會以及經濟發展的需要。
奧雅納獲批「明日大嶼」人工島研究 涉款2.2億
顧問合約主要包括，為鄰近交椅洲約一千公頃的人工島，展開詳細規劃及工程研究，以及連接人工島的優先道路和優先鐵路，進行技術可行性研究。二○一八年的《施政報告》提出「明日大嶼願景」，希望透過中部水域增建人工島，紓緩香港中長期土地供應嚴重短缺問題，並配合長遠房屋及社會以及經濟發展的需要。
各界共送1.8億獎賞 谷針至300萬劑 打針抽樓 首日45萬人登記
港府公佈最新數據，市民累計接種三百萬劑新冠疫苗，而打了一針比率為兩成七，呈明顯上升趨勢，反映商界送大禮「谷針」奏效，其中最受關注的信和集團「打針抽樓」活動，昨天接受登記，吸引四十五萬五千多人登記。特首...
2021-06-16
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江西高考作弊案拘多名教師
有傳本月五日江西省舉行的高考存在「洩題」及疑似集體作弊事件。江西省教育廳及江西公安局於本月六日凌晨通報，涉案主要犯罪嫌疑人許某等已被公安機關控制。而最新調查結果指，此次考試中南昌理工學院和江西工程學院...
2021-06-16
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遇襲後仍堅持送餐 亞裔外賣員紐約街頭被刺傷
美國亞裔襲擊事件又見一宗。紐約市布魯克林區一名亞裔騎單車的外賣員，被一名騎單車男子從後揮刀施襲，背部中刀受傷倒地。及後他仍堅持完成送餐，回到餐廳才意識到被刺傷，他報警並入院治療，幸好沒有生命危險。這名...
2021-06-16
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屋苑紛錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，美聯區域經理黃少明表示，將軍澳新都城2期2座中高層A室，面積538方呎，三房一套間隔，景觀開揚，原叫價900萬，議價後以889.8萬成交，呎價16...
2021-06-16
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標指創新高後倒跌 觀望議息結果 杜指跌94點
美國聯儲局一連兩日議息，加上當地通脹有升溫跡象，投資者有戒心，美股杜指早段曾跌192點，報34201點；納指跌102點，報14071點；標普500指數則曾創4257點紀錄新高後倒跌。 杜瓊斯工...
2021-06-16
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意國追擊瑞士 兄弟報「恩」
意大利鋒將恩莫比尼和恩斯治尼十年前在意乙佩斯卡拉一拍即合，但在國家隊因歷任教練之保守戰術而一起低迷。幸好現任主帥文仙尼主張進攻，他倆遇上伯樂踢來如魚得水，上仗歐洲國家盃揭幕戰各入一球領軍大勝，今晚有力再領軍在羅馬主場擊退瑞士，於 組有望提早晉級，熱捧主勝。（Now616、618周四凌晨3:00直播） 恩莫比尼和恩斯治尼在二○一一至一二球季，分別被祖雲達斯及拿玻里借往佩斯卡拉，結果一拍即合，前者當屆意乙獨取廿八球，恩斯治尼則錄得十八球和十四次助攻。他們僅合作一季就分道揚鑣仍無損友誼，可是在干地等重守輕攻的教練手下，在意軍未能大顯身手。 感激伯樂文仙尼 直...
2021-06-16
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【#Duffy婚戒】可愛少女感十足的婚戒！迪士尼首推Duffy結婚戒指，男士們求婚從此不會被拒絕！
相信不少女士見到Duffy也為之瘋狂，一進迪士尼便會四處尋找Duffy的身影和它的夢幻商品。這次日本東京迪士尼推出了一系列全新企劃，最令人矚目的莫過於是這組「Duffy夢幻婚戒」了，一眾女士們準備好尖...
2021-06-14
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還原「私追風波」印證MIRROR一條心 人氣王姜濤 街場打波舊片上新聞
《調教你MIRROR》昨晚還原「私追風波」真相，姜濤與Lokman及Anson Kong齊齊勸退Fans，印證MIRROR十二個人一條心！ 而人氣王姜濤廣告接唔停外，連他之前在街場打籃球的舊片也被有線...
2021-06-16
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社論——清零在望 爭取通關要加力
港人抗擊新冠肺炎疫情，截至昨天，本港連續第八天錄得本地零確診，只要公眾持續努力，達到連續十四天清零目標，並非奢望。港府應着手與澳門和內地商討，尋求盡快通關，既標誌香港抗疫出現突破，亦對中港澳三地恢復人流交往和刺激經濟，大有裨益。 正當鄰近地區爆發新一波疫情，香港疫情持續放緩，反映本港外防病毒、內部清零，成效顯著。如非早前一名十七歲少女不知從何處感染變種病毒，中斷了本港連續四十多天無本地源頭不明個案的記錄，本港抗疫成績更為理想。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府加强防疫措施後，第四波疫情基本上受控，而廣東省疫情在內地政府加強防疫後，亦受遏制；連同澳門，三地疫情基本緩和，若情...
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馬場浮世繪——機緣巧俠事件擬明日或周五續審
由於周中無編夜馬，馬會競賽小組擬於明日或周五，繼續就巴度早前策騎「機緣巧俠」時，在直路上的騎法召開研訊。 在上周五的研訊，競賽小組已指控巴度違反香港賽馬會賽事規例第99（2）及（6）條，未有於整場賽事中，採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「機緣巧俠」十足爭勝機會或取得最佳名次。巴度研究完指控詳情後，會在下次研訊舉行時，回應小組是否承認指控。 馬場浮世繪
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