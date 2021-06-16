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奧雅納獲批「明日大嶼」人工島研究 涉款2.2億

2021-06-16 列印
　　立法會財委會去年十二月通過「明日大嶼」計劃中部水域人工島相關研究撥款。土木工程拓展署昨天宣佈，批出中部水域人工島研究顧問合約，予奧雅納工程顧問，合約總值二點二億元，預料四十二個月內完成研究。

　　顧問合約主要包括，為鄰近交椅洲約一千公頃的人工島，展開詳細規劃及工程研究，以及連接人工島的優先道路和優先鐵路，進行技術可行性研究。二○一八年的《施政報告》提出「明日大嶼願景」，希望透過中部水域增建人工島，紓緩香港中長期土地供應嚴重短缺問題，並配合長遠房屋及社會以及經濟發展的需要。



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