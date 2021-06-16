滙控美國預託證券價格見四十七點六三港元，升零點二八港元；騰訊則見五百九十七點七五港元，跌二點二五港元。
紐約期金報每盎司一千八百六十一點三美元，跌四點六美元；紐約期油則報每桶七十一點七二美元，升零點八四美元。
港府公佈最新數據，市民累計接種三百萬劑新冠疫苗，而打了一針比率為兩成七，呈明顯上升趨勢，反映商界送大禮「谷針」奏效，其中最受關注的信和集團「打針抽樓」活動，昨天接受登記，吸引四十五萬五千多人登記。特首...
2021-06-16
有傳本月五日江西省舉行的高考存在「洩題」及疑似集體作弊事件。江西省教育廳及江西公安局於本月六日凌晨通報，涉案主要犯罪嫌疑人許某等已被公安機關控制。而最新調查結果指，此次考試中南昌理工學院和江西工程學院...
2021-06-16
美國亞裔襲擊事件又見一宗。紐約市布魯克林區一名亞裔騎單車的外賣員，被一名騎單車男子從後揮刀施襲，背部中刀受傷倒地。及後他仍堅持完成送餐，回到餐廳才意識到被刺傷，他報警並入院治療，幸好沒有生命危險。這名...
2021-06-16
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，美聯區域經理黃少明表示，將軍澳新都城2期2座中高層A室，面積538方呎，三房一套間隔，景觀開揚，原叫價900萬，議價後以889.8萬成交，呎價16...
2021-06-16
美國聯儲局一連兩日議息，加上當地通脹有升溫跡象，投資者有戒心，美股杜指早段曾跌192點，報34201點；納指跌102點，報14071點；標普500指數則曾創4257點紀錄新高後倒跌。 杜瓊斯工...
2021-06-16
意大利鋒將恩莫比尼和恩斯治尼十年前在意乙佩斯卡拉一拍即合，但在國家隊因歷任教練之保守戰術而一起低迷。幸好現任主帥文仙尼主張進攻，他倆遇上伯樂踢來如魚得水，上仗歐洲國家盃揭幕戰各入一球領軍大勝，今晚有力再領軍在羅馬主場擊退瑞士，於 組有望提早晉級，熱捧主勝。（Now616、618周四凌晨3:00直播） 恩莫比尼和恩斯治尼在二○一一至一二球季，分別被祖雲達斯及拿玻里借往佩斯卡拉，結果一拍即合，前者當屆意乙獨取廿八球，恩斯治尼則錄得十八球和十四次助攻。他們僅合作一季就分道揚鑣仍無損友誼，可是在干地等重守輕攻的教練手下，在意軍未能大顯身手。 感激伯樂文仙尼 直...
2021-06-16
相信不少女士見到Duffy也為之瘋狂，一進迪士尼便會四處尋找Duffy的身影和它的夢幻商品。這次日本東京迪士尼推出了一系列全新企劃，最令人矚目的莫過於是這組「Duffy夢幻婚戒」了，一眾女士們準備好尖...
2021-06-14
《調教你MIRROR》昨晚還原「私追風波」真相，姜濤與Lokman及Anson Kong齊齊勸退Fans，印證MIRROR十二個人一條心！ 而人氣王姜濤廣告接唔停外，連他之前在街場打籃球的舊片也被有線...
2021-06-16
港人抗擊新冠肺炎疫情，截至昨天，本港連續第八天錄得本地零確診，只要公眾持續努力，達到連續十四天清零目標，並非奢望。港府應着手與澳門和內地商討，尋求盡快通關，既標誌香港抗疫出現突破，亦對中港澳三地恢復人流交往和刺激經濟，大有裨益。 正當鄰近地區爆發新一波疫情，香港疫情持續放緩，反映本港外防病毒、內部清零，成效顯著。如非早前一名十七歲少女不知從何處感染變種病毒，中斷了本港連續四十多天無本地源頭不明個案的記錄，本港抗疫成績更為理想。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府加强防疫措施後，第四波疫情基本上受控，而廣東省疫情在內地政府加強防疫後，亦受遏制；連同澳門，三地疫情基本緩和，若情...
2021-06-16
由於周中無編夜馬，馬會競賽小組擬於明日或周五，繼續就巴度早前策騎「機緣巧俠」時，在直路上的騎法召開研訊。 在上周五的研訊，競賽小組已指控巴度違反香港賽馬會賽事規例第99（2）及（6）條，未有於整場賽事中，採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「機緣巧俠」十足爭勝機會或取得最佳名次。巴度研究完指控詳情後，會在下次研訊舉行時，回應小組是否承認指控。 馬場浮世繪
2021-06-16