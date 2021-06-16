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美股中段跌162點

2021-06-16 列印
　　美國周二股市早段下挫，杜指中段報三四二三一點，跌一百六十二點；納指則報一四一○三點，跌七十點。

　　滙控美國預託證券價格見四十七點六三港元，升零點二八港元；騰訊則見五百九十七點七五港元，跌二點二五港元。



　　紐約期金報每盎司一千八百六十一點三美元，跌四點六美元；紐約期油則報每桶七十一點七二美元，升零點八四美元。
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