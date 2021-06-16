行政長官及問責官員等 薪酬將不按機制上調

政府發言人昨表示，行政長官、問責官員及行會非官守成員已決定，就本年度的薪酬調整，即使過去一年有關丙類消費物價指數的改變為正數，他們的薪酬亦不會按既定機制上調。相反地，如有關指數的改變為負數，他們的薪酬會按既定機制下調。行政長官會同行政會議昨決定本年度凍結各級公務員的薪酬，追溯至今年四月一日，亦是連續兩年公務員凍薪。行政長官及政治委任官員的按年薪酬調整周期由七月一日開始，而行政會議非官守成員則由十月一日開始。高級公務員協會主席李方冲表示，對凍薪只能無奈接受，他對下年的薪酬調整並不悲觀，估計有機會加薪。