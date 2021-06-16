零售業水深火熱 議員促商戶爭取減租求存

有自稱「一位水深火熱的商舖租戶」的神秘人，昨日在多份報章賣全版廣告，公開「請政府救救商舖商戶」，列出不同地區以新思維破格措施處理私企租金問題，直指「這麼多地區都做得到，為何偏偏只有香港不能做和做不到呢？」有立法會議員認同零售業界水深火熱，要爭取業主減租求存。該神秘人在廣告大呻，本港主力接待遊客的零售商店，疫下零生意卻要支付高昂租金，業主對這些商店減租要求視而不見，甚至採取法律行動追租，迫令欠租商戶清盤，等同老闆員工一同失業，拖累經濟，又強調「政府再派多幾輪消費券，效果也如同泥牛入海，已結業的商戶亦無法受惠。」更問「商務及經濟發展局局長邱騰華，你究竟做緊乜呢？」坦言不看好政府再有新猷誰人大手筆落全版廣告惹來熱議，經營服裝品牌的立法會議員田北辰向《東周刊》強調「唔係我落㗎！」他指看完廣告內容後亦有同感，水深火熱的商舖租戶實在太多，很難估計那位苦主賣這個廣告。田北辰預期未來三年，即使疫情趨緩，零售業業績最多只及一九年上半年的七成，他認為租金要打六折甚至五折，零售業才能做得住。他又指，內地各省鼓勵原區消費以撐住內需市場，認為日後即使內地與香港通關，毋須隔離，來港消費的內地旅客亦有限。本身在澳門及珠海等地區有業務的田北辰，觀察當地通關後，銷售數據仍遠不及疫前，故看淡香港市道。去年田北辰屢次向政府提出以稅務優惠誘使業主減租，坦言不看好政府再有新猷，他認為要跟業主洽談續約的商戶應齊心企硬，令業主大幅減租，特別是商場租戶，因業主想保持場內商店多元化，應會有所退讓。