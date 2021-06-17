港府毋須給予對等安排 港澳躋身白名單 赴歐盟免針免檢疫

為了逐步恢復旅遊，刺激經濟，歐盟昨日撤銷對香港、澳門、台灣、美國等八個國家及地區的入境限制，這些地區旅客入境歐盟，毋須接種新冠疫苗，並豁免十四天隔離檢疫。同時，歐盟沒要求香港及澳門給歐盟旅客對等的入境安排，即歐盟入境旅客估計仍須接受隔離。港府表示暫不評論。有旅遊業及工業界人士表示，歐盟打開大門，將有助復甦與歐洲的人流交往，對此表示支持。歐盟成員國制定「白名單」，即容許疫情受控國家／地區人們不用打針就可入境，也毋須接受十四天隔離檢疫，早前的「白名單」包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、新加坡、泰國、以色列、盧旺達等，該名單亦以互惠為原則為前提，有條件地納入中國。昨天，歐盟再撤銷對八個國家及地區的旅遊限制，新納入「白名單」的包括香港、澳門、台灣、美國、阿爾巴尼亞、北馬其頓、塞爾維亞及黎巴嫩，有關地區旅客入境二十七個歐盟國家時，不需接受十四日隔離檢疫，同時亦毋須接種新冠疫苗。但個別國家有權要求出示檢測/打針紀錄或實施其他入境要求。港府暫不評論同時，歐盟指，香港及澳門政府不用給歐盟對等的安排，換言之，港府可要求歐盟入境者打針或接受隔離。本報就事件查詢政府，當局指暫不評論。目前，大部份歐盟國家旅客，如未完成接種疫苗，入境香港時，須出示預定起飛時間前七十二小時內核酸檢測陰性結果證明，並在入境本港後，須往指定酒店檢疫不少於二十一晚。美麗華旅遊總經理李振庭表示，歐盟的決定，是旅遊業邁向「健康的第一步」，但若然港人回港後仍須隔離二十一日，相信未必能吸引市民外遊，對業界亦未必有大的幫助，故他建議政府可因應歐盟各國疫情，適當放寬入境措施。商界歡迎 指可刺激經濟香港中華總商會副會長胡曉明指，過去一段時間，工業界人士出入香港都需檢疫二十一日，無法與外國商家當面傾生意，即使可視像通話，亦難完全彌補不足。現時歐盟放寬限制，除可吸引本港企業往外國，外國商家亦可來港參加展覽，相信彼此得益。工業界（第二）議員吳永嘉亦指，歐盟放寬措施，有助工業界前往外國推廣香港產業，刺激本港經濟。他解釋，放寬相關限制後，本港企業派員前往外國的成本將大減，故可派駐員工到外地參加展覽，因應歐盟地區涉及的國家眾多，相關員工可穿州過省，出席不同展覽後才回港，相信有不少企業會派員往外國發挖更多商機。