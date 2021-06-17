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深水埗商戶聯手推獎賞 優惠打針客

2021-06-17 列印
■西九龍中心。
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　　多間企業送大禮谷針之後，連地區商戶也響應，深水埗各界慶典委員會聯同九十多個團體、區內工商界人士、商場，包括D2 Place、西九龍中心、長沙灣廣場、麗新商業中心、黃金電腦商場，以及各行業商店、特色小店，一同推出「『針』強健康」疫苗獎賞計劃，商場商戶會按各自情況設計不同優惠，包括餐飲、購物、玩樂優惠給予已接種疫苗市民，計劃將於下月一日開始至九月三十日，持續三個月，詳情今天公佈。

　　針對不少市民擔心自己身體情況不適合接種疫苗，中銀人壽聯同醫思健康提供「免費新冠疫苗接種前健康評估」，由昨天起正式接受網上登記，名額一萬個，先到先得。參加者須年滿十八歲或以上，並持有效香港身份證。



　　另外，亦有吸引年輕一族去打針的優惠。Neway卡拉OK表示，已接種新冠疫苗的市民，於本月到香港Neway及CEO分店，可享兩小時免費任唱。相關優惠只適用於使用安心出行的顧客，以及於午餐時段以外的任何時段，優惠期至本月三十日。

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