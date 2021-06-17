  • 2021年6月17日 星期四
  • 31º
  • 70%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 港聞

上山下水│13項暑期活動推介

2021-06-17 列印
上山下水│13項暑期活動推介
Previous Next

　　還有一個月就是暑假了，今年未能一家大細出國，讓小朋友參加戶外活鍛鍊身心也是不錯選擇。可以只讓小朋友獨自參與，又或親子一同參加。詳情請登入https://bit.ly/3iGN5D3

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd