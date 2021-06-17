中國獨力建造的太空站，今日邁向新里程，將發射神舟十二號載人飛船，將三名宇航員送上太空站，執行科學實驗、出艙活動等任務。三人預期逗留太空三個月，是中國執行太空任務最長時間的一次。中國載人航天工程辦公室表示，神舟十二號載人飛船將於今早九時二十二分發射。搭載神舟十二號的長征二號F火箭已在酒泉衛星發射中心準備就緒，昨早十一時可加注燃料。當神舟十二號入軌，將採用自主快速交會對接模式，和已在軌運行十七天的天和核心艙、天舟二號貨運飛船的組合體對接。這是時隔五年後，中國再送航天員上太空，預計他們將在軌留駐九十日，是早前神舟十一號兩名航天員在軌飛行三十日的三倍，亦是中國首次執行長時間的太空任務。航天員進駐天和核心艙期間，會開展空間科學實驗及技術試驗，並做多個新測試，包括兩度出艙，在機械臂協助下，首次開展較長時間的出艙活動，安裝艙外工具箱和調校全景鏡頭等。三名航天員包括聶海勝、劉伯明及湯洪波，其中五十六歲的聶海勝擔任指令長，他曾參加神舟六號及神舟十號的載人飛行任務，他形容有幸能為建造中國太空站「跑第一棒」；五十四歲的劉伯明將負責主導兩次出艙任務，過去曾參與神舟七號任務；四十六歲的湯洪波是首次上太空，他指對入選感到驕傲，強調有信心完成任務。三名航天員將乘坐返回艙返回東風著陸場，這也是中國首次試驗東風著陸場的搜索救援回收能力。按太空站建造任務規劃，中國今明兩年將進行十一次飛行任務，包括三次太空站艙段發射、四次貨運飛船，以及四次載人飛船發射，以及二二年完成太空站在軌建造。