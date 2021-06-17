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太空站生活區 兼顧私密便利

2021-06-17 列印
　　三名航天員將在中國空間站天和核心艙駐留長達三個月，負責研製空間站各艙段的中國航天科技集團表示，中國空間站本着人性化的設計理念，分別設置了生活區和工作區。生活區內設有三間獨立臥室、一個洗手間及鍛煉區，在設計上最大程度考慮到私密性和便利性。

　　集團稱，雖然航天員仍要在睡袋內進睡，但已實現從「站睡」到「躺睡」的變革；航天員亦可在「包裹式淋浴間」內，以噴槍清潔身體。空間站有wifi覆蓋，航天員可根據個人需求，調節艙內燈光環境和溫度環境，並可在站上各個艙段相互通話，以及與地面通話。空間站配有太空廚房及用餐區，配置一百二十多種營養均衡、品種豐富、口感良好、長保質期的航天食品。



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