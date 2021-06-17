  • 2021年6月17日 星期四
  • 31º
  • 70%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 港聞

摩根士丹利逾200職員 參與外展疫苗接種

2021-06-17 列印
　　外展疫苗接種服務昨到摩根士丹利辦公樓，為逾二百名職員提供疫苗接種服務，公務員事務局局長聶德權亦到場打氣。

  他引述摩根士丹利亞太區聯席首席執行官高浩灃表示，在香港約有三千名員工，逾半數已接種疫苗，而打針員工都享有兩日「疫苗假期」，昨日接種的員工可獲美食券補充能量。



　　聶德權指有摩根士丹利職員向他了解何時能放寬通關及旅遊限制，他又指雖然近日市民的接種意欲都提升，但距離建立社區保護屏障仍未夠，呼籲市民接種。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd