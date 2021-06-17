摩根士丹利逾200職員 參與外展疫苗接種

二十八架內地解放軍軍機在周二繞台飛行，創下有關事件的最大規模紀錄。美國五角大廈表示譴責。 有台媒引述專家分析，內地在軍事上的大動作，除了不滿G7和北約組織峰會都提到台海問題外，更與美國海軍宣佈，列根號航母將開進南海演習有關。 台媒引述專家分析，解放軍的行動，和美方航母戰鬥群進入南海的行動及G7和北約的態度脫不了關係。 報道指，七大工業國和北大西洋公約組織峰會公報，都先後提及台海問題，外界認為，都是激怒北京當局的因素。 外交部發言人趙立堅早前回應：「美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國，把把脈開藥方吧」，他又指「一國或一個國家集團，號令天下的時代，已經過去了。」

2021-06-17