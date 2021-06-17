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中大新學年 恢復面授課

2021-06-17 列印
　　本港新冠疫情漸趨穩定，中文大學昨去信全校師生，宣佈九月新學年恢復面授課堂。中大常務副校長陳金樑在公開信指校園生活是大學教育的重要一環，以面授為基本教學模式，更能為教與學帶來額外裨益；倘疫情轉差，會迅速重啟線上教學，又「強烈鼓勵」所有成員盡早接種疫苗。

　　大學將繼續採取嚴謹防疫措施，師生須遵從防疫指引。校方承認，有小部份居於海外的學生可能因出入境限制而無法來港，學院可按個別學生學習需要作適當安排。

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