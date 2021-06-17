重整腸道微生態 穩定情緒健康重要一環

過去本欄已經透過不同範疇說明腸道微生態平衡對身體的重要性，原來除了肉體健康，腸道微生態有否失衡，都會影響我們的情緒健康。精神科專科醫生張建良指出，腸道內有過億神經元，有人體「第二大腦」之稱，近年有研究發現，腸道微生態與抑鬱症及自閉症亦有關連，甚至成為治療這些病症的一個方向。想做個開心快活人，大家都要多關注腸道微生態了！腸道是第二個情緒系統大腦和腸道雖然相隔甚遠，但兩者有着密切關係，張醫生說：「腸道有過億的神經元，比脊髓的神經元更多，而且腸道亦有眾多接點，可以讓益生菌產生的分泌物關連大腦，因此才有第二大腦之稱。」腸道對情緒的影響，還體現於可以影響情緒的多巴胺及血清素分泌，原來這些能令人開心的物質是可以製造出來的，而人體僅限人腦能產生它們，反而腸道內的共生細菌可以分泌出比人體多九成的遞質，難怪腸道會被看成是我們的第二個情緒系統。張醫生又表示，腸道會對外界刺激作出反應，是另一個可接收外界訊號的人體器官，只是以往精神科並不重視腸道與腦部的關係，或者做太多腸神經系統的研究，不過張醫生認為現今已經可以確立腸道為自主的神經系統，與中樞神經系統和情緒反應有緊密、互動的關係。「腸與大腦是互為影響的，正如有時我們情緒一緊張便會肚痛、胃酸亦會增加，中樞神經系統和腸神經系統可說是有一個連線。」腸道微生態與情緒病關係密切既然情緒不佳會影響腸胃，腸胃不好又會影響情緒，我們可以肯定腸道反應能支配我們的情緒，所以若腸道微生態失衡，可能會令我們產生抑鬱，而這發現已經喚醒醫學界對腸道健康的關注，可說為醫學史翻開新的一頁。張醫生表示，已經有實驗室以老鼠作研究，發現有抑鬱症徵狀的老鼠的腸道微生態與其他老鼠不同，但當補充益生菌及益生元去平衡腸道微生態後，牠們的抑鬱症徵狀又會消失。此外，患有憂鬱動物的冀菌移植往正常的動物，竟然可以誘發憂鬱症，因此證明腸道微生態對我們的情緒有保護作用。健康腸道有助治療情緒病醫學界陸續出現腸道與情緒病的研究，當中發現若我們能保持腸道微生態平衡，便有助增加我們的情緒平穩度，現在一些我們認為純粹的精神病，一些我們認為無法醫治的精神病，已經有初步證據證明，可以藉補充益生菌，令腸道微生態重拾平衡而令情緒病有好轉。張醫生以自閉症為例：「傳統認為自閉症與腸道無關連，但今天研究發現，自閉症患者的糞便有很高比例的細菌異常失衡情況，但當重新平衡腸道微生態後，對病情康復是有進展的。雖然我們仍不明白為何補充益生菌後，患者的固執情緒會有改善，但相信益生菌調節腸道微生態後，會有穩定的作用。」益生菌有助紓緩精神科藥物副作用一般醫師都不建議中西藥一起服用，但張醫生卻建議正服食精神科藥物的病人應同時服用微生態免疫力配方。「很多精神科藥物都會影響腸道，例如產生口乾、胃部不適、便秘、肚瀉或肚痛等徵狀，不過好些患者在服食微生態免疫力配方後，以上的腸道問題都得到緩適。亦有初步研究指出，一些正服食抗抑鬱藥的人，因為某些副作用而要停藥，但在服用益生菌後，可以重新服食抗抑鬱藥，甚至承受更高劑量以達到更佳的治療效果，證明微生態免疫力配方和情緒藥物沒有衝突。反而證明一個平衡的腸道微生態，對因服食情緒藥物而引起的不良反應有更好幫助，產生協同效應。」