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廣東首度「零確診」 衛健委：仍要嚴防死守

2021-06-17 列印
　　廣東省前天沒有新增本地新冠肺炎確診個案，及無症狀感染個案，是自上月二十一日爆發今波本土疫情以來首次。廣州市衛生健康委副主任陳斌強調，「零新增」不代表「零風險」，區域解封不等於防控放鬆，廣州不排除有散發病例風險，未來一段時間正是關鍵時刻，仍要嚴防死守。此外，台灣新增一百六十七宗本地個案，另有十八人病逝。全台前天起開放八十五歲長者接種阿斯利康疫苗，新北市及台中市各有兩人打針後去世，死因有待釐清。同時，嘉義縣為一百歲以上長者提供上門打針服務，包括一名一百○二歲人瑞。



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