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抗爭派列入負面清單 最少170區議員被DQ

2021-06-17 列印
■民政事務局局長徐英偉昨天表示，會依法制訂區議員宣誓要求。
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　　《星島日報》報道，政府將於七月安排區議員逐一宣誓，當局亦正在擬訂涉及違誓或宣誓無效的「負面清單」，據悉，參與民主派初選、借出議員辦事處做初選票站及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書三項行為都會被納入「負面清單」，最少有一百七十名區議員會因此被DQ。民政事務局局長徐英偉昨天表示，會依法制訂區議員宣誓要求，由於人數較多，需時安排，補選安排要交由政制及內地事務局決定。

　　據指簽署「墨落無悔」聲明書的公民黨以及新民主同盟所有區議員，都將被DQ；民主黨亦有五十二名區議員因提供議辦做票站，落入負面清單之列。立法會政制事務委員會主席周浩鼎表示，同意「負面清單」做法，認為可以正本清源，政府不需要舉行補選。



　　身兼南區區議會主席的民主黨主席羅健熙指，若政府要「夾硬來」，亦不是民主派人士能夠控制，只能做好份內事，相關消息多少會影響民主黨成員決定是否參選。

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