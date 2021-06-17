抗爭派列入負面清單 最少170區議員被DQ

據指簽署「墨落無悔」聲明書的公民黨以及新民主同盟所有區議員，都將被DQ；民主黨亦有五十二名區議員因提供議辦做票站，落入負面清單之列。立法會政制事務委員會主席周浩鼎表示，同意「負面清單」做法，認為可以正本清源，政府不需要舉行補選。
身兼南區區議會主席的民主黨主席羅健熙指，若政府要「夾硬來」，亦不是民主派人士能夠控制，只能做好份內事，相關消息多少會影響民主黨成員決定是否參選。
為了逐步恢復旅遊，刺激經濟，歐盟昨日撤銷對香港、澳門、台灣、美國等八個國家及地區的入境限制，這些地區旅客入境歐盟，毋須接種新冠疫苗，並豁免十四天隔離檢疫。同時，歐盟沒要求香港及澳門給歐盟旅客對等的入境...
2021-06-17
二十八架內地解放軍軍機在周二繞台飛行，創下有關事件的最大規模紀錄。美國五角大廈表示譴責。 有台媒引述專家分析，內地在軍事上的大動作，除了不滿G7和北約組織峰會都提到台海問題外，更與美國海軍宣佈，列根號航母將開進南海演習有關。 台媒引述專家分析，解放軍的行動，和美方航母戰鬥群進入南海的行動及G7和北約的態度脫不了關係。 報道指，七大工業國和北大西洋公約組織峰會公報，都先後提及台海問題，外界認為，都是激怒北京當局的因素。 外交部發言人趙立堅早前回應：「美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國，把把脈開藥方吧」，他又指「一國或一個國家集團，號令天下的時代，已經過去了。」
2021-06-17
以色列和巴勒斯坦衝突再起。以軍戰機周三凌晨空襲加沙地帶多處目標，以報復帶有燃燒裝置的氣球從加沙地帶發放，造成以國邊境地區至少二十處田野起火。這是五月二十一日以巴停火後，以軍首次空襲加沙地帶。聯合國指各方應採取負責任的行動，避免任何可能引起下一輪衝突的挑釁行為。 以色列國防軍周三發聲明說，以軍戰機空襲加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的軍事目標，以此報復周二從加沙地帶放飛氣球燃燒彈造成以色列多處地方起火。聲明說，以色列為所有可能性做好準備，包括繼續與加沙的恐怖份子戰鬥。哈馬斯則表示，遇襲的地方是該組織一個訓練營。據巴勒斯坦媒體報道，截至目前空襲未造成人員傷亡。加沙民眾向以色列南部...
2021-06-17
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城銀星閣高層D室，面積749方呎，三房連套房間隔，議價後以1788萬成交，呎價23872元，屬市價水平，買家購...
2021-06-17
美國聯儲局於香港時間今日凌晨公佈議息結果，繼續按兵不動，保持利率及買債規模不變，反而更關注局方對通脹的看法，以及最新點陣圖顯示局內委員對加息時間表的取向。多名市場人士暫估計美國將於明年開始縮減買債，並...
2021-06-17
自基斯甸艾歷臣上周六於球場昏迷後，丹麥今晚歐洲國家盃B組再度亮相，主場迎戰比利時。事發至今，無論球場內外都一直為這名二十九歲中場打氣，如球迷會在今仗期間站立鼓掌，歐洲紅魔射手盧卡古和中堅艾達韋列特都矢言，要為他踢場好波兼有望提早出線，客勝可期。（Now616、618台周五凌晨0:00直播） 基基斯甸艾歷臣成功逃出鬼門關後，丹麥今仗鬥比利時，支持他的活動亦佈滿球場內外。有主隊球迷組織就發起今場戰至第十分鐘，全場觀眾站立鼓掌一分鐘，以此向這名二十九歲中場集氣。球場外，今次丹麥為協辦歐國盃而設立於哥本哈根的足球村中，有球迷就將噴有基斯甸艾歷臣塗鴉的牆壁化身成打氣牆，於牆上...
2021-06-17
12星座運程 - 6月15日 天蠍：你對現在工作，感到點點厭倦，該嘗試改變生活方式。天秤：吉星拱照下，個人魅力大為提升，繼續保持這個水準。處女：管理不外處世之道，協調不同人意見，大家達成共識。獅子：...
2021-06-15
2017年，林家棟憑電影《樹大招風》榮膺三料影帝，地位提升但佢從來冇打算加片酬，為撐新生代，更以零片酬接拍陳健朗處男執導的電影《手捲煙》。以往得到不少前輩給予機會的家棟直言，有能力時便有責任提拔新人，...
2021-06-17
一向重視人身自由的歐盟，新冠肺炎疫情爆發之初，感染人數眾多，吃盡苦頭，經過近半年廣泛推行疫苗接種計後，歐盟疫情減退，近期推出白表，容許疫情受控的國家和地區，包括香港在內，人們毋須打針，就可以進入歐盟，也毋須隔離，任由旅遊、探親等，歐盟開大門，相當進取，大有盡快恢復跨境人流的決心，以提振經濟，港府應審慎研究如何回應。 歐盟對疫情受控國家和地區中門大開，體現其一貫作風，就是崇尚行動自由，其背後理念，與爆疫之初強調人們要保護自己一樣。現在疫苗注射產生保護作用，歐盟鼓勵國際旅遊，不令人意外，即使進入歐盟不用打針和毋須隔離，其實人們仍須責任自負，最好打針自保。 雖然歐盟開出寬鬆的條件...
2021-06-17
馬會由剛過去的周二晚上問始，一連五晚，全程直播在英國雅士谷馬場舉行的年度盛事「皇家雅士谷」賽期的所有三十五場賽事，結果首晚「皇席錦標賽馬日」的七場賽事，總投注額超過三億四千萬，打破了本月初葉森打吡賽馬日的三億四百萬三千元紀錄，再次刷新越洋轉播賽日的單日最高投注額。皇家雅士谷賽期餘下四日賽事的戲碼仍然精采，再刷新紀錄絕不出奇。 馬場浮世繪
2021-06-17