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儲局放鴿 利率不變

2021-06-17 列印
         美國聯儲局結束兩日會議，今晨公布維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，並繼續每月買債最少1,200億美元，並稱將在數年內繼續實施刺激政策。該局重申通脹升溫屬暫時性，而新冠肺炎疫苗已降低疫情影響，就業市場指標亦有所增強。美股杜指會後報34053點，跌246點 ; 納指報13977點，跌96點。

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